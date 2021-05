Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an geparktem Auto

Polizei sucht Zeugen (13.05.2021)

Furtwangen (ots)

Ein geparktes Auto beschädigt hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Wilhelmstraße. Ein Unbekannter beschädigte den rechten Außenspiegel an einem Mitsubishi und verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell