POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnmobil kommt von der Straße ab (13.05.2021)

Bräunlingen (ots)

Einen Unfall mit rund 15.000 Euro Sachschaden verursacht hat ein Fahrer eines Wohnmobils am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße 5740 zwischen Oberbränd und Bräunlingen. Ein 25-jähriger Mercedes Viano-Fahrer fuhr in Richtung Bräunlingen und kam bei starken Regen in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen zwei Bäume, wobei sich der Fahrer leicht verletzte. Einen Rettungsdienst benötigte er jedoch nicht. Am Wohnmobil entstand Totalschaden.

