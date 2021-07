Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Gorbach/ Gullydeckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag (05.07.21) sechs Gullydeckel an der Straße "Am Gorbach" ausgehoben. Gegen 2.40 Uhr meldete das ein Zeuge der Polizei. Dieser beobachtete vorher drei Jugendliche, die sich an der Einmündung "Am Gorbach" aufhielten.

Einer der Jugendlichen trug eine Jeans. Ein anderer hatte ein weißes Hemd an. Alle sollen zwischen 16 und 17 Jahren alt gewesen sein.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet die Jugendlichen und weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden. Die Beamten setzten die Gullydeckel wieder ein. Bislang ist der Polizei nicht bekannt, dass es zu einem Schaden gekommen ist.

