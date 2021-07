Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zeugen nach Pkw-Aufbrüchen gesucht

Bohmte (ots)

Auf einem Grundstück am Mittelweg gerieten in der Zeit von Samstagabend (18.30 Uhr) bis Sonntagmorgen (09.30 Uhr) zwei Pkw ins Visier von Unbekannten. Diese verschafften sich Zutritt zum Inneren eines weißen Opel Astra Sports Tourer und eines roten VW Fox und stahlen Fahrzeugpapiere sowie persönliche Unterlagen. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter anschließend unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05471/9710 bei der Polizei in Bohmte.

