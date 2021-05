Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - Pedelecfahrer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Montag, 31.05.2021, ereignete sich gegen 10:10 Uhr an der Kreuzung Liebesweg/Rosenstraße in Otterndorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 73-jährige Otterndorferin übersah aus unbekannten Gründen an der genannten Kreuzung einen von rechts kommenden, 40-jährigen Pedelecfahrer.

Als sie nach dem Halten an der Kreuzung anfuhr, kam es zum Unfall. Der Pedelecfahrer, der keinen Schutzhelm trug, erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen. Er musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen werden. Die 73-Jährige stand nach dem Unfall sichtlich unter Schock.

Besonders hervorzuheben ist das Verhalten der engagierten Helfer und Helferinnen aus dem dortigen Seniorenwohnheim. Diese haben der Polizei tatkräftig zur Seite gestanden und sich auch um die Betreuung einer Zeugin gekümmert, die den Unfall beobachtet hatte. Auch diese stand unter Schock und musste ambulant versorgt werden. Sie konnte das Krankenhaus aber nach kurzer Zeit schon wieder verlassen.

