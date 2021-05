Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mittelung der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Zunächst ging am Sonntag, den 30.05.2021, gegen 11 Uhr bei der Polizei in Geestland die Meldung ein, dass sich drei Jugendliche im Pferdemühlendamm in Bad Bederkesa prügeln sollen. Als sich die Polizeistreifen dem Tatort nähern, flüchten diese Personen in einem roten Ford Ka mit Cuxhavener Kennzeichen. Während der Flucht vor der Polizei über Feldwege zwischen Drangstedter Straße, Kührstedter Straße und der L 119 werden mehrere Spaziergänger und Gassigänger durch den Fahrer des roten Ford Ka gefährdet. Einige können sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer in Stockcar-Rennen-Manier über mehrere bestellte Felder und konnte sich so einer Polizeikontrolle entziehen. Zwischenzeitlich konnten zwei männliche Tatverdächtige zu diesen Taten ermittelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat und die Fahrweise des Ford Ka beobachtet haben, sich mit der Polizei Geestland unter Tel. 04743-9280 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere die Fußgänger, die in der Feldmark durch den roten Ford Ka gefährdet worden sind, werden gebeten, sich zu melden.

Weiterhin sucht die Polizei noch die Landwirte, deren Anbauflächen (offensichtlich handelte es sich um junge Maispflanzen) durch die Reifenspuren des Ford Ka in Mitleidenschaft gezogen worden sind.

