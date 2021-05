Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstähle im Sarstedter Einkaufsmarkt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Neu) Am vergangenen Samstag ist es in Sarstedt, gegen 11:00 Uhr, gleich zweimal im Aldi Einkaufsmarkt, am Moorberg, zu einem Taschendiebstahl gekommen. Hierbei wurde jeweils eine Geldbörse aus einer Hand-oder Umhängetasche entwendet. In beiden Fällen ist Bargeld im zweistelligen Bereich abhandengekommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Sarstedt darauf hin, dass Geldbörsen beim Einkaufen möglichst immer in einer verschlossenen Tasche, eng am Körper, getragen werden sollten. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 in Verbindung zu setzen

