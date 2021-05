Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth- (hei) Am Samstag, den 29.05.2021, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Opel Zafira in Bad Salzdetfurth die Bodenburger Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe des Fachhandels "MotoRien" kam dem Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Da es dem Opel Fahrer nicht möglich war auszuweichen, kam es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen, wobei der Opel eine Beschädigung am linken Außenspiegel davon trug. Der Fahrzeugführer hielt nach dem Zusammenstoß unverzüglich an der nächsten Parkmöglichkeit an, musste jedoch feststellen, dass sich der Fahrer des entgegenkommenden Pkw unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Durch den Unfallbeteiligten sowie eines weiteren Fahrzeugführers, der das Geschehen beobachten konnte, wurde das verursachende Fahrzeug als dunkler Pkw beschrieben.

Die Polizei hat zu diesem Unfall die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, die unter Tel.: 05063-9010 Angaben zum Hergang und/ oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell