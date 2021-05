Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnmobil brennt vollständig aus +++ Mehrere Wohnungseinbrüche in Cuxhaven +++ Ansammlungen auf Parkplätzen aufgelöst

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Freitagnacht, 28.05.2021, wurde gegen 23:41 Uhr der Brand eines Wohnmobils in einem Feldweg nahe der Autobahn A27, Anschlussstelle Hagen gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeikräfte stand das Fahrzeug in Flammen und brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeikommissariat Schiffdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bislang ist unklar, wie das Fahrzeug an die Brandstelle gekommen ist und wer der Eigentümer des Fahrzeugs war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter der 04706 948-0 zu melden.

Am vergangenen Wochenende ist es in der Zeit zwischen Freitag (28.05.21), 18:30 Uhr und Samstag (29.05.21), 11:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Badehausallee in Cuxhaven gekommen. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein dortiges Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie die Räume und konnten sich schließlich in unbekannte Richtung entfernen. Was sie erlangen konnten, steht bisher noch nicht zweifelsfrei fest.

Zu einer weiteren Tat kam es zwischen Freitagnachmittag (28.05.21) und Sonntagnacht (30.05.21). Hie versuchten bisher unbekannte Täter ebenfalls durch Aufhebeln einer Terrassentür sich Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Hamburg-Amerika-Straße zu verschaffen. Hier blieb es jedoch beim Versuch.

Am Freitag (28.05.21) kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 23:45 Uhr in der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven zu einem Einbruch in ein dortiges Wohnheim. Über mögliches Diebesgut liegen zur Zeit noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der/den Tat/en oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721/573-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Geestland/Schiffdorf. Am Samstag, 29.05.2021, stellten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf gegen 21:30 Uhr auf dem Parkplatz des Gewerbegebiets am Neufelder Weg weit über 100 Fahrzeuge fest, die der örtlichen Tunerszene zuzuordnen sein dürften. Die Fahrzeuge stammten sowohl aus dem Landkreis Cuxhaven als auch aus dem näheren Umland. Die Ansammlung wurde von den Beamten mittels Lautsprecherdurchsage aufgelöst. Nur wenige Stunden später, um 23:45 Uhr, stellten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland in Langen, auf dem Parkplatz an der Leher Landstraße, örtlicher Hagebaumarkt, erneut eine große Anzahl von Fahrzeugen fest. Hier konnten die Beamten über 30 Fahrzeuge und deren Insassen kontrollieren. Die Personen wurden auf die bestehende Corona-Verordnung hingewiesen und ihnen wurden Platzverweise erteilt. Die Polizei prüft nun, inwieweit das Verhalten der Personen rechtlich zu würdigen ist.

