Polizei Wuppertal

POL-W: ME/SG/W Radfahrer bei Verkehrsunfall in Haan schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Das Verkehrskommissariat in Mettmann sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Aufgrund der Unfallörtlichkeit, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Stadtgrenzen zu Wuppertal und Solingen befindet, unterstützen wir die Arbeit der Kollegen in Mettmann. Die Meldung der Polizei Mettmann ist unter folgendem Link erreichbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4659405 (weit)

