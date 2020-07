Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 18.07.2020, um 05.30 Uhr, trat ein Einbrecher die Glasfüllung der Eingangstür zu einem Kiosk in der Straße Aue ein. Er entwendete Tabakwaren und entfernte sich in westlicher Richtung. Zwischen 15:15 Uhr und 17:50 Uhr verschafften sich am 19.07.2020 unbekannte Täter Einlass in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Hohenstein. Im zweiten Obergeschoss entwendeten sie aus einer Wohnung Uhren und Unterhaltungselektronik. An der Hossenhauser Straße brachen unbekannte Täter am 20.07.2020, um 10:54 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchten zwei Wohnungen. Über eine mögliche Beute ist bislang nichts bekannt. Bei dem Versuch eines Einbruchs blieb es im Zeitraum vom 19.07.2020 (15:00 Uhr) bis zum 20.07.2020 (11:30 Uhr) in der Straße Oberdörnen. Die Hebelversuche an der Eingangstür blieben erfolglos. Am 20.07.2020, zwischen 00:00 Uhr und 12:20 Uhr, drangen Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schleswiger Straße ein. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang nicht bekannt. In der Gambrinusstraße drang ein Einbrecher im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 20.23 Uhr am 20.07.2020 in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendete Schmuck und Unterhaltungselektronik. Die Bewohnerin störte den Täter, der daraufhin in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Remscheid - Zwischen 02:40 Uhr und 02:50 Uhr (18.07.2020) versuchten Täter erfolglos mit Hilfe eines Gullydeckels die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals an der Reinwardtstraße einzuschlagen. Einen Beamer entwendeten Einbrecher aus einer Schule in der Hackenberger Straße. Die Tat ereignete sich zwischen dem 09.07.2020 (14:00 Uhr) und dem 18.07.2020 (06:54 Uhr). Solingen - Vergeblich versuchten Einbrecher im Zeitraum vom 16.07.2020 (19:00 Uhr) bis zum 17.07.2020 (08:15 Uhr) in eine Firmengebäude an der Focher Straße einzudringen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

