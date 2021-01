Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unzhurst, BAB5 - Vermehrte Glatteisunfälle

Unzhurst (ots)

Offenbar aufgrund von Blitzeis kam es am Montagnachmittag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15:15 Uhr zu mehreren Verkehrsunfällen im Bereich der A5 zwischen Achern und Bühl. Bei Unfällen wurde aktuellen Erkenntnissen zufolge mindestens eine Person verletzt. Über die Schwere der Verletzung ist derzeit noch nichts bekannt. Einsatzkräfte des THW, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, und der Polizei sind derzeit durch das erhöhte Unfallaufkommen auf der Autobahn in Einsatz. Es ist mit massiven Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen zu rechnen. Die entstandenen Sachschäden dürften sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. /jt

