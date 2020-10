LKA-SH: Festnahmen nach Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Felde

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel, des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein und der Bundespolizei

Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Felde haben Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht zu Freitag, 9. Oktober 2020, zwei männliche Tatverdächtige festgenommen. Die 25 und 26 Jahre alten Männer hatten den Automaten gegen 2.15 Uhr mithilfe von Pyrotechnik gesprengt und zwei Geldkassetten entnommen. Anschließend flüchteten sie mit einem Opel Astra Cabrio. Eine Anwohnerin, die sie dabei beobachtete, alarmierte die Polizei. Diese konnte die Männer nach einer Verfolgungsfahrt im Kieler Stadtteil Holtenau in ihrem Fahrzeug stellen und festnehmen. Die Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 25-jährige Haupttäter steht in Verdacht, auch für weitere Sprengungen von Fahrkartenautomaten in Kiel und Umgebung verantwortlich zu sein. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am 25. August 2020 hatten Polizeibeamte bereits Gegenstände gefunden, die mit weiteren Taten in Verbindung stehen könnten. Die Ermittlungen hat die gemeinsame Ermittlungsgruppe von LKA und Bundespolizei "EG Ticket" übernommen.

In Jahr 2020 wurden in Schleswig-Holstein bereits 23 Fahrkartenautomaten aufgesprengt. Im gesamten Jahr 2019 waren es neun.

