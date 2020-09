LKA-SH: Der Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein lädt zum 8. Symposium der Kriegsluftbildauswerter ins Kieler Rathaus ein

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Von Montag, 7. September, bis Donnerstag, 10. September 2020, dreht sich im Ratssaal des Kieler Ratshauses auf Einladung des Kampfmittelräumdienstes Schleswig-Holstein alles um Kriegsluftbilder und ihre Auswertung: "Blick zurück in die Zukunft" heißt das Motto des Symposiums, zu dem rund 85 Luftbildauswerter und Experten aus fast allen deutschen Bundesländern erwartet werden. Das Motto ist Programm, denn der "Blick zurück" auf Kriegsluftbilder und historisches Material wird durch die fortschreitende Digitalisierung und die Entwicklung neuer technischer Möglichkeiten immer genauer.

"Der Austausch ist uns besonders wichtig, da die Luftbildauswertung in den Bundesländern sehr unterschiedlich betrieben wird", sagt Alan Bock, Leiter der Luftbildauswertung beim Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein. So werden in einigen Ländern ausschließlich Kriegsluftbilder ausgewertet, während die Räumdienste anderer Länder - so auch Schleswig-Holstein - zusätzlich zu den Bildern jede verfügbare historische Quelle wie zum Beispiel alte Polizeiberichte über Bombenschäden auswerten, um Blindgänger aufzuspüren. Aus diesem Grund variiert bundesweit auch die Bearbeitungsdauer von Anträgen.

Nach der Begrüßung durch den Schirmherrn des Symposiums, Staatssekretär Torsten Geerdts, durch den Ständigen Vertreter des LKA-Leiters, Stephan Nietz, sowie durch Oliver Kinast und Alan Bock vom Kampfmittelräumdienst, stehen zahlreiche Fachvorträge auf dem Programm - unter anderem zum Kampfmittelinformationssystem Schleswig-Holstein (KIS), zu künstlicher Intelligenz in der Luftbildauswertung oder zur Auswertung von Nachtaufnahmen. Ein Besuch beim Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein rundet das Programm ab. Außerdem besteht für die Teilnehmer des Symposiums die Möglichkeit, eine Führung durch die Ausstellung "Luftkrieg und Heimatfront - Kriegserleben in der NS-Gesellschaft in Kiel 1939 - 1945" im Warleberger Hof mitzumachen.

Das Symposium der Kriegsluftbildauswerter findet alle zwei Jahre statt, zuletzt tagten die Luftbildauswerter 2018 in Schwerin.

Pressegespräch am Dienstag, 8. September 2020, 11 Uhr,

im Ratsherrenzimmer des Kieler Rathauses, Fleethörn 9, 24103 Kiel, haben interessierte Medienvertreter die Gelegenheit, weitere Informationen und O-Töne zum Symposium und zur Luftbildauswertung zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass das Gespräch aufgrund der laufenden Veranstaltung zeitlich auf 30 Minuten beschränkt ist.

Wegen der Corona-Pandemie beachten Sie bitte die bekannten Sicherheitsmaßnahmen:

- Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Husten- und Niesetikette.

- Im gesamten Gebäude gilt Maskenpflicht bis zum Veranstaltungsraum.

Eine namentliche Anmeldung zur Teilnahme am Pressegespräch ist bis Freitag, 4. September 2020, 15 Uhr, an presse.kiel.lka@polizei.landsh.de oder telefonisch unter 0431/160-41119 oder -41112 erforderlich.

Bitte nutzen Sie den hinteren Eingang des Kieler Rathauses über die Waisenhofstraße.

