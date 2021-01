Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, B3 - Alleinbeteiligter Unfall

Sinzheim (ots)

Ein Unfall am Montagnachmittag führte zu einer Vollsperrung der B3. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Lenker eines Lastkraftwagens gegen 13:05 Uhr die Bundesstraße aus Sinzheim kommend in Fahrtrichtung Steinbach. Hierbei soll er aus bislang unbekannter Ursache, ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang, von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Lastkraftwagen der Marke MAN kippte in den Graben. Der Fahrer befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch im Führerhaus und wurde anschließend durch das Rettungsdienstpersonal noch an der Unfallstelle notversorgt. Des Weiteren wurde der Verunfallte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der aktuell laufenden Abschleppmaßnahmen wird die Vollsperrung beider Fahrbahnen wieder aufgehoben. Der entstandene Sachschaden ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. /jt

Polizeipräsidium Offenburg

