Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt- Mutmaßlicher technischer Defekt

Rastatt (ots)

Ein kleiner Brand ließ die örtlichen Feuerwehr-und Polizeikräfte am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr zu in einem Gebäude in der Kaiserstraße umgehend ausrücken. Vor Ort wurde das Feuer durch die alarmierten Feuerwehrkräfte gelöscht. Ursächlich für den Brand soll ein technischer Defekt an einem Heizlüfter gewesen sein. Der entstandene Sachschaden beziffert sich lediglich auf circa 1.000 Euro. /kw

