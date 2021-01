Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Fahrzeug zerkratzt

Offenburg (ots)

Eine Sachbeschädigung ereignete sich am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr in der Altenburger Allee. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem bisher unbekannten Gegenstand beide fahrerseitigen Türen eines ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der dadurch entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21 2200 in Verbindung zu setzen. /kw

