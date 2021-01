Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl- Von der Sonne geblendet

Kehl (ots)

Ein Verkehrsunfall endete am Sonntagmorgen gegen 11:30 Uhr mit einem Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Eine 32-Jährige bog mit ihrem Pkw von der Graudenzer Straße auf die Allensteinerstraße ab. Auf der Allensteinerstraße soll die 32-Jährige von der Sonne geblendet worden sein, sodass sie mit ihrem Pkw links in den Gegenverkehr abkam. Hierbei kollidierte die Fahrzeugführerin mit einem ausparkenden Pkw. Dadurch kam es an beiden Fahrzeugen zu mehreren Eindellungen und Schäden. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. /kw

