Höltinghausen- Diebstahl einer Grabsteinplatte

Zwischen Freitag, 11. Dezember 2020, 10.00 Uhr, und Freitag, 18. Dezember 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Straße Immengarten auf einem dortigen Friedhof zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete eine graue, beschriftete Grabsteinplatte von einer Grabstätte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emstek (Tel. 04473-932180) in Verbindung zu setzen.

Löningen- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Donnerstag, 24. Dezember 2020, 12.00 Uhr, und Freitag, 25. Dezember 2020, kam es in der Clara-Schumann-Straße zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete das Kennzeichen CLP-AW 846 von einem Kühlanhänger des Herstellers Stenger. Der Anhänger war auf einem Kinderspielplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Emstek- Zwei PKW zerkratzt

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es Donnerstag, 24. Dezember 2020, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, in der Lange Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte den Lack von zwei PKW, sodass ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro entstand. Beschädigt wurden ein schwarzen Audi e-tron Sportback sowie ein schwarzer Mercedes-Benz A 180. Beide PKW waren auf einem Grundstück vor einem Wohnhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

