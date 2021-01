Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brennholz geklaut

Rastatt (ots)

Im Gewann am "Am Vogelsand" bei Rauental haben unbekannte etwa zwei Ster Brennholz entwendet. Im Zeitraum vom 17.01.2021 bis zum 24.01.2021 haben noch unbekannte Langfinger das Holz entwendet und einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-120 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzten.

