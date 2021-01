Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Nordrach (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17.25 Uhr kollidierte ein 9-jähriger Tretrollerfahrer mit einem Pkw. Nach derzeitigem Sachstand fuhr der aus einem Hof in der Straße "Kolonie" kommende Junge offenbar auf die Straße, ohne dabei auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Ein vom Löcherberg in Richtung Nordrach herannahenden VW konnte trotz eingeleitetem Bremsen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell