Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schmuck bei Einbruch erbeutet

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Falkenweg ein. Der oder die Täter schlugen zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, ein Kellerfenster ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Sie durchwühlten das Mobiliar, stahlen Schmuck und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3203.

