Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrassistenz-Modul gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte machten sich zwischen Samstagnachmittag (17.30 Uhr) und Sonntagabend (18.30 Uhr) an einem schwarzen BMW 320d xDrive zu schaffen, der in der Straße "Am Kirchenkamp" auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Von dem Fahrzeug bauten der oder die Täter das Fahrassistenzmodul ab. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell