POL-OS: Bissendorf - Pkw-Frontkamera gestohlen

In der Straße Poggenburg geriet zwischen Mittwochabend (20 Uhr) und Freitagnachmittag (17 Uhr) ein grauer BMW 520d xDrive ins Visier von Unbekannten. Der Wagen stand auf der Einfahrt eines Einfamilienhauses, als sich der oder die Täter an dem Fahrzeug zu schaffen machten und die Frontkamera entwendeten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05422/920600 bei der Polizei in Melle.

