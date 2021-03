Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Leichter Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ankum (ots)

Am Montag, gegen 09:10 Uhr, kam es auf der Lingener Straße (B214) zwischen Ankum und Schwagstorf zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 91-jähriger Mann aus Ankum beabsichtige mit seinem Opel Corsa aus der Straße Am Eickelsberg nach links auf die Bundesstraße in Richtung Ankum abzubiegen. Dabei übersah der Senior die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Jeep Wrangler. Trotz Bremsung konnte die 26-jährige Fahrerin des Jeeps einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Corsa kam dadurch von der Straße ab und blieb auf einem Feld auf dem Dach liegen. Gleichzeitig geriet der Jeep durch die Kollision in den Gegenverkehr und touchierte einen Skoda Fabia, der in Richtung Schwagstorf unterwegs war.

Der 91-jährige Unfallverursacher wurde durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst aus einem Fahrzeug befreit, eine Ersthelferin hatte sich zuvor um ihn gekümmert. Der Ankumer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Insassen des Jeeps, die 26-jährige Fahrerin und eine 50-jährige Beifahrerin, sowieso die 41-jährige Fahrerin des Skoda und ihr 16-jähriger Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße zwischenzeitlich voll gesperrt. Zwei alarmierte Rettungshubschrauber konnten ihren Anflug abbrechen.

