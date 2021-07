Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Rothenfelde (ots)

An der Einmündung Niedersachsenring/Heidländer Weg übersah eine 79-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag (14.30 Uhr) einen vorfahrtberechtigten Rollerfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 72 Jahre alte Rollerfahrer, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

