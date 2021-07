Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall auf B68

Badbergen (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr am Samstagmittag mit einem Mercedes die Straße "An der B68" in Richtung Bersenbrück. Als er in Höhe der Straße "Im Osterfeld" gegen 12.05 Uhr eine Fahrzeugkolonne überholen wollte, übersah er den bereits im Überholvorgang befindlichen Citroen einer 33 Jahre alten Frau und stieß mit dem Wagen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der 21-Jährige, die 33-Jährige und ihre drei Mitfahrer im Alter von 2, 4 und 6 Jahren leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 11.000 Euro.

