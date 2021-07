Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zigarettenautomat aufgebrochen

Osnabrück (ots)

An der Einmündung Hermann-Ehlers-Straße/Middenkamp brachen unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen, zwischen 0 und 03.20 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf. Sie nahem die darin befindlichen Tabakwaren sowie das Bargeld mit und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell