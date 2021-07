Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mobilfunkgeschäft in der Innenstadt von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen (01.30 Uhr) hörte eine Zeugin in der Hakenstraße eine Alarmanlage, stellte an einem Mobilfunkgeschäft eine beschädigte Schaufensterscheibe fest und verständigte die Polizei. Unbekannte hatten das Glaselement eingeschlagen und von einem Ausstellungstisch vier Mobiltelefone gestohlen. Große Freude dürften die Täter an dem Diebesgut allerdings nicht haben. Bei den erbeuteten Geräten handelt es sich um Attrappen. Wer im Bereich Hakenstraße/Dielingerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

