Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann ohne Fahrkarte belästigt junge Frau und beschädigt ihr Handy - Täter dank engagierter Mitreisender gestellt

Halle, Magdeburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 29. April 2021 ging gegen 05:00 Uhr ein Notruf bei der Landespolizei ein, welcher zuständigkeitshalber an das Bundespolizeirevier Halle weitergegeben wurde: Dieser kam von Reisenden aus einem Regionalexpress, der auf der Strecke von Magdeburg nach Halle unterwegs war. In dem Zug befand sich eine 22-jährige Deutsche, die von einem Fahrgast sexuell belästigt wurde, indem er sich im Zug neben sie setzte und seine Hand mehrfach auf ihren Oberschenkel legte. Der mehrfachen Aufforderung, dies zu unterlassen, kam der 23-Jährige, malischer Herkunft, nicht nach und bedrängte die junge Frau weiter. Außerdem nahm er das Mobiltelefon der Geschädigten und warf es auf den Boden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig war. Bis zur geplanten Ankunft des Zuges um 05:14 Uhr am Hauptbahnhof Halle wurde der junge Mann von engagierten Mitreisenden festgehalten. Bei Eintreffen des Zuges auf Bahnsteig 10 erwartete eine Streife der Bundespolizei den Tatverdächtigen, der ohne Papiere und ohne Fahrschein reiste. Nachdem die Beamten die Daten der belästigten Frau aufgenommen hatten, nahmen sie den Mann zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof mit, um seine Identität festzustellen. Diese konnte durch einen Datenabgleich im polizeilichen Fahndungssystem zweifelsfrei ermittelt werden. Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass der als gewalttätig eingestufte 23-Jährige von der Ausländerbehörde Burgenlandkreis gesucht wird. Die Ausländerbehörde benötigte den aktuellen Wohnort des Mannes und wurde durch die Bundespolizisten sowohl darüber, als auch über die begangenen Straftaten unterrichtet. Der Mann wird sich nun wegen sexueller Belästigung, Sachbeschädigung und Erschleichen von Leistungen verantworten müssen. Die Bundespolizei wird mit den couragierten Mitreisenden Kontakten aufnehmen, um sich bei ihnen zu bedanken

