Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bank brennt auf Schulgelände

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge informierte am späten Dienstagabend Polizei und Feuerwehr über eine brennende Bank auf dem Schulhof der Grundschule Auf dem Betzenberg. Der Brand konnte schnell gelöscht und der Schaden somit relativ geringgehalten werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wem sind am Dienstagabend Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

