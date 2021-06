POL-PPWP: Auto beschädigt

Polizeipräsidium Westpfalz

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend am Willy-Brandt-Platz eine Beobachtung gemacht haben. Hier kam es zwischen 22:30 und 23 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw. An einem Opel Astra, der in diesem Zeitraum auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellt war, wurde von einem unbekannten Täter der linke Kotflügel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |elz

