Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl ohne Aufbruchspuren

Kaiserslautern (ots)

Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag der Polizei gemeldet. Wie der 43-Jährige zu Protokoll gab, hatte er seinen Ford Galaxy am Montagabend in der Menzelstraße, Ecke "Alte Brücke", abgestellt und verschlossen. Als er am nächsten Morgen wieder zu seinem Pkw kam, stellte der Mann fest, dass jemand in den Innenraum eingedrungen war. Gestohlen wurden seine Geldbörse und zwei Ladekabel.

Wie die Täter den Wagen geöffnet hatten, blieb unklar - Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Zeugen, denen zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

