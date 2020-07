Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Festnahme nach Enkeltrick

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Hiddenseer Straße 02.07.2020

Bereits in der vorvergangenen Woche, am 2. Juli, kam es in der Hiddenseer Straße in Gifhorn zu einem versuchten Enkeltrickbetrug. Eine 76-jährige wurde an diesem Tag von ihrem angeblichen Neffen angerufen. Dieser habe ein Haus bei einer Zwangsversteigerung erworben und benötige nun kurzfristig Geld für die Bezahlung. Man einigte sich auf die Aushändigung von 9.000 Euro, die von der Bank abzuholen waren.

Der Geschädigten kamen derweil Zweifel an der Echtheit des vermeintlichen Neffen und sie alarmierte die Polizei. Die weiteren Gespräche mit dem "Neffen" wurden dann unter Beteiligung der Polizei fortgesetzt.

Bei der geplanten Geldübergabe klickten dann die Handschellen, ein 22-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde als dringend Tatverdächtiger festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell