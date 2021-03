Polizei Bochum

POL-BO: Gefährliche Körperverletzung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung veröffentlicht die Bochumer Polizei mit einem richterlichen Beschluss ein Foto des Tatverdächtigen. Wer kennt diesen Mann?

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-gefaehrliche-koerperverletzung-0

Bislang führten die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch nicht zur Klärung des Falls. Der Vorfall hat sich bereits am 21. Juni 2020 (Sonntag) an der S-Bahn-Haltestelle Langendreer West (Ümminger Straße) zugetragen. Gegen 2.50 Uhr griff der Tatverdächtige einen 23-jährigen Bochumer dort mit einer leeren Bierflasche an und verletzte ihn leicht. Die beiden waren zuvor bereits im Zug aneinandergeraten, doch mehrere Begleiter hatten den Streit vorläufig geschlichtet.

Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8205 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell