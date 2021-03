Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in der Wanner Fußgängerzone - Drogenvortest positiv!

Herne / Essen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 12. März, gegen 10.50 Uhr, in der Fußgängerzone in Wanne-Eickel.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein Lieferwagen die Hauptstraße aus Richtung Buschmannhof kommend. Der Fahrer, ein 21-jähriger Essener, wollte nach links in die Wanner Straße einbiegen. Zunächst fuhr er an einem Fußgänger vorbei und touchierte diesen dann beim Abbiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der 54-jährige Herner, der zu Fuß die Hauptstraße entlang ging, an der Hand leicht verletzt.

Die unfallaufnehmenden Polizisten führten bei dem Fahrzeugführer einen freiwilligen Drogentest durch - dieser fiel positiv aus. Eine Blutprobe wurde bei dem Fahrer angeordnet.

Der Führerschein des 21-Jährigen wurde sichergestellt und er muss sich nun einem Strafverfahren verantworten.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

