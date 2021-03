Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlener Kreditkarte Geld abgehoben: Tatverdächtige stellen sich

Bochum, Wattenscheid (ots)

Nur wenige Stunden nach der am heutigen Freitag, 12. März, veröffentlichten Foto-Fahndung haben sich eine Frau und zwei Männer bei der Polizei gemeldet.

Die drei werden verdächtigt, am 17. September 2020 (Donnerstag) mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld von einem Automaten der Bankfiliale an der Oststraße 35 in Bochum abgehoben zu haben.

Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und bitten darum, das Foto nicht mehr weiter zu verwenden und zu löschen.

