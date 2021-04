Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkten Opel beschädigt und geflüchtet - 6.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag streifte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Straße Rheinblick einen geparkten Opel auf der gesamten Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

