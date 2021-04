Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger streift betrunken geparkte Autos - Sachschaden ca. 35.000 Euro

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblich betrunken verursachte ein 18-jähriger Fahrer eines Toyota in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Jahnstraße einen Verkehrsunfall, Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 35.000 Euro. Kurz nach Mitternacht hatte der 18-Jährige zwei geparkte Mercedes gestreift. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,5 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

