Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: PM Nr. 2 - Brand eines leerstehenden Fabrikgebäudes

Schwetzingen (ots)

Nicht das in der Erstmeldung genannte Ausbesserungswerk geriet in Brand, sondern lediglich ein davor befindlicher Unterstand. Durch die Rauchentwicklung kam es zu keinerlei Gefährdung und der Sachschaden ist äußerst gering. Die Feuerwehr Schwetzingen war mit 9 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an der Brandstelle. *mm

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell