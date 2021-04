Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: PM Nr.1 - Brand eines leerstehenden Fabrikgebäudes

Schwetzingen (ots)

Seit 09.45 Uhr befinden sich Feuerwehr und Polizei in einem Einsatz in der Werkstraße in Schwetzingen. Dort war es in einem ehemaligen Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn, auf bislang unbekannte Art und Weise, zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und hat bereits mit der Brandbekämpfung begonnen. Fußgänger in diesem Bereich werden gebeten Rettungswege frei zu halten.

