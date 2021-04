Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Topf mit Öl fängt Feuer - eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Heidelberg zu einem gemeldeten Küchenbrand in der Schelklystraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kochtopf mit heißem Öl in Brand geriet. Ein Bewohner versuchte vergeblich diesen selbst mittels einer Decke zu löschen. Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss wurde die Wohnung noch gelüftet. Bei dem Löschversuch wurde der 22-Jährige am rechten Arm leicht verletzte. Zur Behandlung der Verbrennungen sowie zur Abklärung wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation kam der Mann in ein Krankenhaus. Gemeinsam mit der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd im Einsatz.

