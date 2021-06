Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrolle Joint gefunden

Kaiserslautern (ots)

Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag eingehandelt. Der 37-Jährige wurde auf seinem E-Scooter gegen 23:55 Uhr in der Marxstraße kontrolliert - dabei fanden die Beamten in der Zigarettenschachtel, die der Mann bei sich hatte, einen fertig gedrehten Joint. Die Haschzigarette wurde sichergestellt und der 37-Jährige über seine Rechte als Beschuldigter einer Straftat aufgeklärt. Hinzu kam noch, dass sein E-Scooter nicht zugelassen war. Hier wird eine Ordnungswidrigkeit auf den Mann zukommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. |elz

