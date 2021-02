Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kein Erfolg beim Einbruch

Hochspeyer (Kreis Kaiserlautern) (ots)

Einbrecher haben am Wochenende versucht einen Geräteschuppen in der Nelkenstraße in Hochspeyer aufzubrechen. Sie hebelten das Vorhängeschloss mit einem unbekannten Gegenstand auf. Da die Tür durch ein weiteres Schloss gesichert war, kamen die unbekannten Täter nicht weiter und verließen das Anwesen wieder. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden an der Tür.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell