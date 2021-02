Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines angebrannten Essens sind in der Nacht zum Montag Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Hegelstraße ausgerückt. Ein Rauchmelder in der Wohnung einer 40-Jährigen gab kurz nach halb 3 Uhr Alarm. Weil die Frau nicht aufmachte, öffnete die Feuerwehr die Tür. Die 40-Jährige war eingeschlafen. Die Wehrleute weckten die Frau und durchlüfteten die stark verqualmte Wohnung. Der Mitternachtssnack der 40-Jährigen war auf der Herdplatte angebrannt. Nach Angaben der Frau, wurde sie während des Kochvorgangs so müde, dass sie sich mal hinlegen musste. Während ihrer, offensichtlich zu langen, Ruhepause ließ sie den Kochtopf samt Inhalt weiter auf der heißen Herdplatte verweilen. Die Frau blieb unverletzt, ein Sachschaden ist nicht entstanden. |elz

