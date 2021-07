Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Polizei- und Feuerwehreinsatz in Rulle

Wallenhorst (ots)

In einer Fachklinik am Hohnweg kam es am Freitagnachmittag zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Eine Mitarbeiterin hörte gegen 16.15 Uhr den Alarm eines Rauchmelders. Bei einer Nachschau stellte sie im Keller der Klinik eine starke Rauchentwicklung fest. Die 38-Jährige evakuierte die anwesenden Personen und verständigte die Feuerwehr und die Polizei. Die ca. 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wallenhorst, Rulle und Belm löschten den Brand und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Gebäude ist aufgrund der starken Rauchentwicklung vorübergehend nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden.

