Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Auflieger löste sich von Zugmaschine

Bersenbrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein Sattelzug die Ortsumgehung Bersenbrück (B68) aus Richtung Quakenbrück kommend. Der 57-jährige Fahrer bog dann an einer Ampelkreuzung nach rechts auf die Nortruper Straße ab. Im Bereich einer Linkskurve mit leichtem Gefälle löste sich aus unbekanntem Grund plötzlich der Auflieger von der Sattelzugmaschine. Der Anhänger prallte dann von hinten auf sein Zugfahrzeug und beide gerieten nach rechts in die Leitplanke, bevor der Fahrer aus Ochtrup sein Gespann zum Stehen bekam. Es entstanden Sachschäden am Auflieger, der Zugmaschine, der Leitplanke, der Fahrbahn und dem Grünstreifen. Das Gespann musste von einer Fachfirma geborgen werden. Die Abfahrt der Ortsumgehung war für etwa viereinhalb Stunden gesperrt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell