Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 4-Jähriger auf Spielplatz von Hund gebissen - Zeugen und Hundehalter gesucht

Osnabrück (ots)

Auf einem Spielplatz an der Schinkelstraße, Ecke Oststraße, wurde am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ein 4-jähriges Kind von einem Hund gebissen und leicht verletzt. Der Hundehalter, der augenscheinlich alkoholisiert war, entfernte sich anschließend in Richtung Oststraße. Er wurde als ca. 1,90m groß und sehr schlank beschrieben, war ca. 35-45 Jahre alt und hatte kurze schwarze/gräuliche Haare. Der Mann trug ein weißes Oberteil (mit roten Streifen, ähnlich einem Basketball-Trikot) und war in Begleitung eines etwas kleineren Mannes. Dieser war ebenfalls sehr dünn, hatte kurze blonde Haare und trug ein T-Shirt. Bei dem Hund handelte es sich um einen großen, kräftigen Hund mit weißem Fell und bräunlichen Flecken. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen des Vorfalls, aber auch den Hundebesitzer, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

