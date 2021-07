Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Hochwertiges grün lackiertes Fahrrad gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße "Am Markt" erbeuteten Unbekannte am vergangenen Sonntag (18.07.2021) ein hochwertiges Fahrrad der Marke Contoura. Das auffallend grün lackierte 28-Zoll-Zweirad stand verschlossen vor einem Wohnhaus, als der oder die Täter es zwischen 08.10 und 08.40 Uhr entwendeten. An dem Fahrrad befanden sich zudem zwei schwarz-grüne Fahrradtaschen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Rades geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell