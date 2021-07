Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Reisebüro

Quakenbrück (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen kam es im Quakenbrücker Bahnhof zum Einbruch in ein Reisebüro. Offensichtlich hatten Unbekannte zunächst versucht die Eingangstür des Büros aufzubrechen, scheiterten allerdings. Deshalb wurde eine Glasscheibe zerstört und so eine schmale Eintrittsöffnung geschaffen. Das Diebesgut beschränkt sich auf Münzgeld, der entstandene Sachschaden übertrifft den Fehlbetrag um ein Vielfaches. Durch ein Fenster verließen der oder die Täter das Einbruchsobjekt wieder. Hinweise bitte an die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

